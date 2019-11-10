В Татарстане программу капремонта жилых многоквартирных домов завершили почти на 100%

В Татарстане программа капремонта жилых многоквартирных домов завершена на 98,5%.

По данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ), выполнение составляет 5,4 млрд рублей от общего объема работ.

Кроме того, как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, в регионе продолжается капремонт ресурсных центров. По состоянию на 8 ноября в Татарстане ремонтные работы завершены на 13 объектах из 15. В детских оздоровительных лагерях капремонт сделали на 4 объектах из 12, на оставшихся 8 работы продолжаются.

Также в муниципальных районах продолжается строительство сельских клубов. По состоянию на 8 ноября работы завершены на 14 объектах. Работы ведутся еще на 6 объектах, в том числе это кладка стен (на 1 объекте), отделка, установка окон и дверей (на 3 объектах), устройство инженерных сетей, благоустройство (на 2 объектах).

Помимо этого, осталось завершить капремонт трех объектов культурного значения. По плану их было 40. Также в Татарстане завершен капитальный ремонт 13 помещений муниципальных архивов, осталось завершить работы в двух зданиях, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани завершился капитальный ремонт культурного центра «Сайдаш» в Советском районе города. На эти цели было выделено из республиканского бюджета 485,6 млн рублей.

