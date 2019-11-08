В Татарстане с начала года на пожарах спасли 386 человек

С начала года в Татарстане произошел 5021 пожар, из них 1983 пожара — в частном секторе. Были спасены 386 человек, эвакуированы более 1800 человек. Также погибли 115 человек, что на пять человек больше, чем в прошлом году, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности — начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Управления МЧС по РТ Максим Трущин.

В этом году пожар уничтожил 928 строений, 75 единиц техники, 108 голов скота. Ущерб составил 197 млн рублей, однако к концу года, по словам Трущина, эта цифра может достигнуть миллиарда рублей, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, 5 ноября в Казани в многоэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из горящего дома спасли 28 человек, из них 13 детей, пятерых доставили в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Не все смогли покинуть здание самостоятельно — пятерых пришлось спасать из окон по пожарным лестницам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».