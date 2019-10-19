Более 75% запланированного жилья введено в эксплуатацию в Татарстане

В Татарстане на 18 октября введено в эксплуатацию 1 млн 836,9 тыс. кв. м жилья. Это составляет 75,7% от плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Так, по программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ (ГЖФ РТ) на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. По состоянию на 18 октября готовы 90 домов.

Кроме того, из 75 объектов инвестиционной программы в высокой степени готовности находятся 30 объектов, по пяти строительство завершено. Также в средней степени готовности находятся 29 объектов, а в низкой степени готовности находится 16 объектов.

В настоящее время ведутся работы на всех объектах в рамках программы общественных пространств. В нее входят 54 объекта в 35 муниципальных районах, передает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Камском Устье готов к сдаче арендный дом от ГЖФ.

