В Камском Устье готов к сдаче арендный дом от ГЖФ

Госжилфонд при президенте Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию 27-квартирного дома в пгт. Камское Устье Камско-Устьинского района, сообщила пресс-служба ГЖФ. В новостройке, расположенной по ул. Профсоюзной, поз. 1, будут проживать участники программы арендного жилья.

Инвестор строительства — Госжилфонд при президенте РТ, технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», подрядчик — ООО «МНГ ГРУП».

В доме три этажа, три подъезда, общая площадь квартир составляет 1,6 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожаротушения. В новостройке предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление. Объект подключен к интернету, IP-телефонии и телевидению.

Всего 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.