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В Камском Устье готов к сдаче арендный дом от ГЖФ

09:39, 17.10.2019 2
В Камском Устье готов к сдаче арендный дом от ГЖФ
Фото: realnoevremya.ru

Госжилфонд при президенте Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию 27-квартирного дома в пгт. Камское Устье Камско-Устьинского района, сообщила пресс-служба ГЖФ. В новостройке, расположенной по ул. Профсоюзной, поз. 1, будут проживать участники программы арендного жилья.

Инвестор строительства — Госжилфонд при президенте РТ, технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», подрядчик — ООО «МНГ ГРУП».

В доме три этажа, три подъезда, общая площадь квартир составляет 1,6 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожаротушения. В новостройке предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление. Объект подключен к интернету, IP-телефонии и телевидению.

Всего 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    И кто там будет жить? Инополис рядом пустой
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  • Анонимно 17 окт
    Желающих куча была, а что касается иннополиса это в другом районе, сравнение не в тему явно.
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