Рашид Таймасов вернул себе заложенные земельные участки под Казанью

Конкурсная масса разорившегося ООО «Роял тайм групп» (владело сетью игорных клубов «Оракул») пополнилась 83 га земли под жилищную застройку в 30 км от Казани. Речь идет о четырех участках в деревне Чирючи Зеленодольского района Татарстана, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Их суммарная кадастровая стоимость составляет 97,5 млн рублей, однако эксперты считают, что на рынке их можно продать лишь за 70 млн рублей.

В декабре 2013 года ООО «Роял тайм групп» предоставила эти участки «Татфондбанку» в обеспечение кредитной линии лимитом 250 млн рублей для строительства гостиничного комплекса с казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити». Всего в создание казино и гостиницы «Роял тайм групп» инвестировала около 2,3 млрд рублей, заняв у «Татфондбанка» в общей сложности 1 млрд рублей.

В 2015 году власти приняли решение о ликвидации «Азов-сити», а 31 декабря 2018 года она была окончательно закрыта в связи с созданием игорной зоны «Красная поляна» на территории олимпийских объектов в Сочи, напоминает «Коммерсант».

Рашид Таймасов был признан неплатежеспособным летом 2018 года. В августе 2019 года Арбитражный суд Татарстана объявил банкротом «Роял тайм групп» с долгом 1,5 млрд рублей.

Крупнейшим кредитором компании признано дочернее ООО «Роял тайм» с долгом 563,6 млн рублей. В реестр кредиторов включены также «Ак Барс» банк с суммой требований 384,6 млн рублей и «Тимер банк» с 216,9 млн рублей.

Последний стал кредитором компании в октябре 2016 года, когда долг на сумму 1,13 млрд рублей ему переуступил «Татфондбанк». «Тимер банк» требовал включить его в реестр кредиторов «Роял тайм групп» с суммой 1,5 млрд рублей, однако суд признал долг лишь в размере 216,9 млн.

При этом уступка «Тимер банку» прав требования по кредиту произошла без одновременной передачи прав по договору об ипотеке. В результате «Тимер банк» в рамках банкротства кредитора может претендовать лишь на выплаты «по остаточному принципу», считают эксперты.

Ранее суд освободил бывшего «игорного короля» Рашида Таймасова от выплат кредиторам, завершив процедуру реализации его имущества.