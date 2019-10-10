Google может выпустить 5G смартфон раньше Apple

Фото: Google

В ближайшее время Google может выпустить 5G версию своего будущего Google Pixel 4. Если это произойдет, поисковый гигант станет единоличным победителем в негласном соревновании с Apple за выпуск флагманского телефона 5G.

По данным инсайдеров, Google Pixel 4 версии 5G уже находится на стадии тестирования, сообщил портал Nikkei Asian Review.

Эксперты не исключают, что Google представит эту новинку уже на следующей неделе в Нью-Йорке, где запланировано мероприятие, посвященное выходу новых моделей компании — смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Ожидается, что наряду с дебютом смартфонов, компания продемонстрирует новые продукты из линейки «умных» динамиков Google Home и Nest Hub.

Напомним, ранее Microsoft представил публике необычный планшет с двумя экранами.