Российские власти ответили на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что причиной обострившейся проблемы судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками жилья является отсутствие четких критериев качества построенных квартир.

Так он прокомментировал информацию РБК о том, что застройщики пожаловались на «потребительский терроризм» со стороны дольщиков. Представители стройкомпаний указали на рост числа исков от юристов, выкупающих права требования у граждан. В 2018 году арбитражные суды обязали застройщиков выплатить 3,6 млрд рублей по 2,7 тысячи исков, а в 2019 году уже удовлетворили 1 тысячу исков на 2,9 млрд рублей.

«Мы найдем середину вместе с представителями тех, кто занимается защитой прав граждан и застройщиков. Такие обращения есть и с одной, и с другой стороны», — отметил Мутко.

По его словам, застройщики жалуются на появление юридических компаний, которые отсуживают у них большие неустойки по договорам долевого участия.

«Я не думаю, что мы должны только на сторону застройщика вставать. Люди приносят собственные деньги, но их обманывают и по срокам, и по качеству», — цитирует вице-премьера ТАСС.



Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства в течение 5—6 лет.