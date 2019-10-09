Российские власти ответили на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что причиной обострившейся проблемы судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками жилья является отсутствие четких критериев качества построенных квартир.
Так он прокомментировал информацию РБК о том, что застройщики пожаловались на «потребительский терроризм» со стороны дольщиков. Представители стройкомпаний указали на рост числа исков от юристов, выкупающих права требования у граждан. В 2018 году арбитражные суды обязали застройщиков выплатить 3,6 млрд рублей по 2,7 тысячи исков, а в 2019 году уже удовлетворили 1 тысячу исков на 2,9 млрд рублей.
«Мы найдем середину вместе с представителями тех, кто занимается защитой прав граждан и застройщиков. Такие обращения есть и с одной, и с другой стороны», — отметил Мутко.
По его словам, застройщики жалуются на появление юридических компаний, которые отсуживают у них большие неустойки по договорам долевого участия.
«Я не думаю, что мы должны только на сторону застройщика вставать. Люди приносят собственные деньги, но их обманывают и по срокам, и по качеству», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства в течение 5—6 лет.Недвижимость
комментарии
Им стоит всего лишь выполнить все условия договора долевого участия в строительстве, (соблюдая сроки сдачи дома, качественно выполняя строительные работы) как застройщик и передать квартиры дольшику.
И всё приложится: и почет, и уважение, и хорошая прибыль.