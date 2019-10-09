Артем Дзюба: «Над Соболевым и «МЮ» шутить рано, пускай вначале адаптируется»

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о том, как в национальной команде встретили дебютанта форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«В нашу команду легко влиться. Особых шуток не было. Я слышал, как он сам сказал, что это слухи про «МЮ». Он сам не подогревает. Надо дать ему немного времени, тогда можно над ним шутить. Есть время подколам, но сейчас не тот момент. Пускай адаптируется, тогда мы его поймаем — мило и по-доброму», — передает слова Дзюбы Sport24.

Напомним, нападающий «Крыльев» Соболев впервые получил вызов в сборную из-за травмы игрока «Локомотива» Федора Смолова. Ранее сообщалось, что футболистом из Самары заинтересовались гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».