Sony объявила дату выхода новой консоли PlayStation 5

Японская компания Sony выпустит новое поколение приставки PlayStation 5 в конце 2020 года.

В сообщении корпорации отмечается, что приставка получит новый геймпад и некоторые другие улучшения, в том числе SSD-диск вместо HDD.

Другие подробности, а также внешний вид PlayStation 5 пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Sony перестанет выпускать модели консоли PlayStation 4 с марта 2021 года.

Первая приставка PlayStation вышла в 1994 году. Последняя на данный момент PlayStation 4 была выпущена в ноябре 2013 года. Осенью 2016 года Sony выпустила две новые аппаратные версии приставки: PlayStation 4 Slim, обладающую уменьшенными габаритами, и PlayStation 4 Pro, оснащенную более мощными основным и графическим процессором с расчетом на возможность вывода изображения и потокового видео в разрешении 4K.