Sony объявила дату окончания производства и продаж PlayStation 4

Sony перестанет выпускать модели консоли PlayStation 4 с марта 2021 года. Об этом сообщил президент игрового подразделения компании Джон Кодер.

Таким образом, приставка продержится на прилавках магазинов еще порядка 2,5 года. После или же незадолго до этого должны начаться продажи новой PlayStation 5, сообщает Akket.

Напомним, что в мае прошлого года Sony прекратила производство и выпуск популярной приставки PlayStation 3.