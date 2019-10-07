«Нефтехимик» в гостях уступил «Адмиралу»
«Нефтехимик» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях уступил «Адмиралу» — 0:2.
Гости пропустили по шайбе в первых двух периодах встречи, при этом не сумев поразить ворота команды из Владивостока.
Отметим, что матч был посвящен погибшему хоккеисту Самвелу Мнацяну.
«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Бакош (Лалонд, Альквист, 10:58, бол.);
2:0 — Петров (Лисин, 23:47).
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