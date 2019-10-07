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Матч КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик» будет посвящен памяти Мнацяна

10:06, 07.10.2019
Матч КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик» будет посвящен памяти Мнацяна
Фото: vk.com/hcadmiral

Сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» — «Нефтехимик» будет посвящен памяти бывшего хоккеиста обеих команд Самвела Мнацяна.

«Матч «Адмирал» — «Нефтехимик», который начнется в понедельник, 7 октября, в 19.30, будет посвящен памяти экс-капитана «Адмирала» Самвела Мнацяна, который ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Будем благодарны всем, кто придет на трибуны, чтобы почтить память Сэма», — сообщает пресс-служба ХК «Адмирал».

Также стало известно, что на «Фетисов Арене» будет объявлена минута молчания в память о Самвеле Мнацяне. Кроме того, в перерывах будут отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, вчера после продолжительной болезни скончался защитник «Сибири» Самвел Мнацян, два сезона отыгравший за нижнекамский «Нефтехимик».

СпортХоккей Татарстан
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