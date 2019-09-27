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Уфимскому студенту выделят 500 тысяч рублей на развитие киберспорта

23:28, 27.09.2019
Уфимскому студенту выделят 500 тысяч рублей на развитие киберспорта
Фото: bashinform.ru

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Арсен Шарифуллин стал обладателем гранта на развитие киберспорта в размере 500 тысяч рублей.

Уфимец представил свой проект «Дорога в киберспорт» на международном молодежном проектном форум «СелиАс-2019», проходившем в Астрахани.

«В дальнейшем я планирую развивать проект «Дорога в киберспорт», а также разработать новые проекты, где «инструментами» будут видеоигры. Хотелось бы заняться поддержкой студентов, которые желают заниматься проектной деятельностью: полученных знаний хватает для осуществления этой работы. Также хочу добиться получения студентами-киберспортсменами стипендий «За спортивную деятельность», — рассказал Арсен.

СпортОбщество Башкортостан
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