Уфимскому студенту выделят 500 тысяч рублей на развитие киберспорта

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Арсен Шарифуллин стал обладателем гранта на развитие киберспорта в размере 500 тысяч рублей.

Уфимец представил свой проект «Дорога в киберспорт» на международном молодежном проектном форум «СелиАс-2019», проходившем в Астрахани.

«В дальнейшем я планирую развивать проект «Дорога в киберспорт», а также разработать новые проекты, где «инструментами» будут видеоигры. Хотелось бы заняться поддержкой студентов, которые желают заниматься проектной деятельностью: полученных знаний хватает для осуществления этой работы. Также хочу добиться получения студентами-киберспортсменами стипендий «За спортивную деятельность», — рассказал Арсен.