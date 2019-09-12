Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ближайшей зимой может отправиться на стажировку в «Манчестер Сити». Об этом функционер заявил в интервью Sport24.

«Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити». Тренерский штаб тоже поедет? Будем решать ближе к делу», — сообщил Газизов.

Отметим, что в «Манчестер Сити» выступает бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. После сделки по переходу футболиста в английскую команду между клубами был подписан договор о сотрудничестве.

Ранее с критикой в адрес руководства уфимского клуба выступил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. В московском клубе остались недовольны срывом трансфера защитника «Уфы» Данила Кругового.