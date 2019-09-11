«МегаФон Образование» — новый способ учиться онлайн
К началу нового учебного года компания «МегаФон» запускает новый сервис «МегаФон Образование» (6+), с помощью которого можно записаться на онлайн-курсы по самым востребованным направлениям от 20 рублей в день.
С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. На платформе доступны изучение языков программирования и офисных инструментов (Excel, Word, PowerPoint), основы работы с базами данных, знакомство с навыками публичных выступлений, тайм-менеджмента и другие дисциплины.
Сервис «МегаФон Образование» рассчитан на людей любого возраста, заинтересованных в расширении своих компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники получат возможность приобрести новые полезные знания. Также сервис подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не имеют возможности пройти очное обучение. Доступ к платформе может предоставляться как на ежемесячной, так и посуточной основе, а минимальная стоимость обучения начинается с 20 рублей в день. Плата за услугу списывается непосредственно с лицевого счета абонента «МегаФона».
После обучения пользователю сервиса выдается сертификат об окончании курса, который можно использовать при поступлении на работу или в качестве подтверждения прохождения курсов повышения квалификации. Лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса с последующим трудоустройством. Такие курсы отмечены на сайте текстом «Стажировка».
«Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой «МегаФона» — оператора ваших безграничных цифровых возможностей», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».
Ознакомиться с возможностью платформы «МегаФон Образование» и списком курсов можно на сайте education.megafon.ru.
Справка
«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году «МегаФон» первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировала скорость 979 Мбит/с. Летом 2019 года «МегаФон» провел первый в России международный видеозвонок в 5G, а также продемонстрировал скорость в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у «МегаФона», по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу 2 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 77,6 млн абонентов.
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