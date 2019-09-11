Футболист «Барселоны» приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы за драку в клубе

Турецкий футболист Арда Туран, принадлежащий испанской «Барселоне», приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы, со ссылкой на BBC сообщает «Чемпионат».

На спортсмена было заведено уголовное дело по статьям «Стрельба из пистолета» и «хранение не сертифицированного оружия», ему также вменялось преднамеренное нападение и сексуальное домогательство.

Дело против Турана было возбуждено после инцидента в одном из турецких баров. Футболист вначале приставал к женщине, а потом избил ее парня, которым оказался известный певец из Турции Беркай Шахин.

Через некоторое время Туран навестил пострадавшего в больнице, где отдал ему пистолет и приказал выстрелить в него. Шахин отказался стрелять, а футболист был задержан.

Напомним, ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое был удовлетворено судом.