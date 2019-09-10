В Белоруссии обяжут спортсменов возвращать деньги при смене гражданства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта».



Исходя из документа, отныне белорусские спортсмены будут обязаны компенсировать расходы на их подготовку в случае смены спортивного гражданства и выступления за сборные других стран.

В указе также закреплено, что спортсменам, вызванным в национальные команды страны, должны предоставляться освобождения от работы с сохранением заработной платы на соревновательный период.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о готовности Белоруссии провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной.