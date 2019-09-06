Белоруссия предложила провести Олимпиаду вместе с Россией или Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что страна совместно с Россией или Украиной могла бы провести летнюю Олимпиаду.

По его словам, у России и Украины есть объекты, которых не хватает Белоруссии для проведения Олимпийских игр.

«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) полностью поддержал желание Казани провести Европейские игры в 2023 году.