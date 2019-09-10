Алексей Бадюков: «По движению и другим компонентам «Ак Барс» выглядит как лидер Востока»

Бывший игрок «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил старт казанского клуба в нынешнем сезоне.

«Мне очень понравилась игра казанцев с ЦСКА, несмотря на поражение, которое они в ней потерпели. В первом матче команда выглядела очень живо, интересно, хорош был Фрэттин. Тройка канадцев (Фрэттин — Кормье — Азеведо, — прим. ред.) смотрится достаточно неплохо, она играет в атакующей, доминирующей манере. Это не то звено, которое будет ждать потерь соперника, чтобы убежать в контратаку. Для нынешнего «Ак Барса», может быть, и не нужно более атакующего звена. То есть ниже определенного уровня эта тройка не опускается и в серьезной игре провалов у нее не будет.

Викстранд и Ожиганов — очень неплохая пара для большинства. Надеюсь, что и Ткачев начинает свой второй достаточно серьезный этап в карьере, потому что в сборной нам нужна конкуренция центральных нападающих. Казанский клуб скомпонован очень здорово.

Не скажу, что стопроцентно доволен тем, как он выглядит на старте, но идет нормальный рабочий процесс. Видно, что команда будет идти по турнирной таблице достаточно ровно. По движению и всем остальным компонентам казанская команда смотрится очень здорово, можно сказать — как лидер Востока», — приводит слова Бадюкова «Реальное время».

Полностью обзор старта сезона КХЛ от Алексея Бадюкова можно почитать в материале «Реального времени».