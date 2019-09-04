В 2020 году станут доступны устройства нового формата USB

Устройства формата USB 4.0 станут доступны уже в 2020 году. Изюминкой нового стандарта является скорость 40 Гбит/с, вдвое большая, чем у нынешнего стандарта USB 3.2.

О том, что технические спецификации для стандарта USB 4.0. доработаны, объявил USB Implementers Forum (Форум по внедрению USB, — прим. ред.). Спецификация размещена на сайте форума и уже доступна для дизайнеров, инженеров и производителей электроники. Это значит, что первые продукты USB 4.0 появятся на полках магазинов уже в 2020 году.

USB 4.0 будет использовать тот же форм-фактор, что и USB type-C, и будет обратно совместим со стандартами передачи данных USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3. Другими словами, у пользователей будет возможность использовать практически любое ныне существующее USB-устройство с шиной USB 4.0.

USB-IF — некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая стандарт USB.

Напомним, ранее стало известно, что новая линейка смартфонов Galaxy официально лишилась аудиоразъема 3,5 мм, который заменил USB type-C