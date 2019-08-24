Samsung Galaxy Note 10 поступил в продажу в России

Южнокорейский производитель техники Samsung объявил о старте продаж в России смартфонов Galaxy Note 10 и Galaxy Note10+. Устройства доступны в четырех цветах: «аура», белый, черный и красный.

Гаджеты получили подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру. Линейка официально лишилась аудиоразъема 3,5 мм, который заменил USB Type-C, передает News.ru.

Однако пользователи получат в комплекте специальный переходник для наушников. Samsung вернул фирменный стилус S Pen с новыми функциями — встроенным динамиком, акселерометром, гироскопом, а также поддержкой воздушных жестов.