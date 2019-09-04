Дмитрий Квартальнов: «Есть вопросы по удалениям, надо работать, чтобы их было меньше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА (2:3).

— Я думаю, мы не очень хорошо сыграли второй период. Соперник накладывал звенья, были моменты. Второй период нас немного выхлестнул, я считаю. Остальные два периода были равные.

— В межсезонье обменяли Секача на Ожиганова. Не жалеете, что Секач покинул «Ак Барс»?

— Мне нечего сказать по этому поводу.

— В команду пробился молодой Журавлев, вы ему доверяете. Это аванс?

— Он — игрок основного состава без всяких лимитных моментов.

— Что у команды с игровой дисциплиной? Семь удалений, три из которых соперник реализовал.

— Играют две большие команды, хороший матч. Есть какие-то вопросы. Но мы будем работать над тем, чтобы их было меньше, — сказал Квартальнов.

В «Реальном времени» вышел материал по матчу «Ак Барса» против ЦСКА.

