Дольщики ЖК «МЧС» требуют ускорить выдачу заключения экспертизы на долгострой

Фото: дольщики ЖК «МЧС»

Активисты второго дома ЖК «МЧС» (застройщик «ФОН») накануне вышли на пикет к республиканскому Минстрою с требованием ускорить процесс выдачи заключения экспертизы на долгострой. Затянувшийся вопрос сдерживает заход инвестора на проблемную стройку. Напомним, ижевский девелопер «Комосстрой» согласился достроить объект на условиях выделения компенсационного участка в Казани.

Через час после пикетирования дольщиков пригласили на совещание с участием замминистра строительства Ильшата Гимаева, замначальника Управления жилищной политики города Айрата Ахметханова и исполнительного директора республиканского Фонда поддержки дольщиков Ивана Новикова. На встрече говорили о заключении экспертизы по достоверности сметной стоимости двух блок-секций второго дома «МЧС».

— Перед тем как принять нас, Гимаев поговорил с руководителем УГЭЦ («Управление государственной экспертизы и ценообразования») Салиховым Мазитом Хазиповичем. УГЭЦ обвиняет руководство «Комоса» в том, что они очень медленно устраняли замечания, и поэтому данный вопрос затянулся на три недели. Гимаев попросил Салихова самим помочь «Комосу» устранить все замечания. Ближе к концу встречи Гимаеву доложили, что заключение экспертизы подписано. Но в итоге, как мы позже выяснили через свои источники, экспертизой была значительно урезана заявленная сумма. По сметам «Комоса», на строительство двух блоков необходимо 282 млн рублей, экспертиза подтверждает только 250 млн рублей. Попросил Минстрой организовать завтра круглый стол с участием инициативной группы второго дома ЖК «МЧС» для урегулирования разногласий по сметной стоимости и пригласить на него руководство УГЭЦ, директора «Комоса», руководителя ФПД, — рассказал «Реальному времени» активист комплекса Леонид Фоминых.

По словам дольщика, на встрече также затронули вопросы банкротства «ФОНа» — застройщика признали финансово несостоятельным 9 августа. В ФПД готовились к конкурсному производству. «Со слов Новикова, банкротство на заходе «Комоса» никак не отразится, но на этот счет у меня большие сомнения. Чиновники предполагают, что все соглашения будут подписаны конкурсным управляющим. Конкурсный управляющий из Саратова — Храмов Дмитрий Владимирович. Руководство ФПД связалось с ним, предположительно на следующей неделе он приедет в Казань и проведет ряд встреч, в том числе и с дольщиками», — сообщил Фоминых.