В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом, в котором летел Шойгу

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Истребители НАТО приблизились во вторник над Балтийским морем к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу для идентификации.

«Самолеты из миссии «воздушной полиции» НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы Северо-Атлантического альянса.

Напомним, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27.