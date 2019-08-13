Артем Дзюба: «Можешь соглашаться, можешь нет, но 100% есть определенные проблемы в нашей стране»

Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал слова хоккеиста Артемия Панарина о проблемах в стране.

— Есть друг из хоккея?

— Прямо так друга нет. С кем то общаюсь, вот тут с Бобровским случайно встретился, пообщался. С Ковальчуком знаком, с Овечкиным знаком. Но чтобы приятели — такого нет.

Очень уважаю Малкина, нравится как он играет. За всеми НХЛовцами я слежу и переживаю за них. Панарина тоже видел, общались с ним.

— Интервью смотрел?

— Видел, да. Это его личное мнение. Ты можешь соглашаться, можешь нет. То, что есть определенные проблемы в нашей стране — это 100%. Но говорить, что так все ужасно — это вообще...

— Он имеет право на это мнение?

— Он имеет право. Мы же позиционируем себя как свободная страна. Он хочет говорить — пусть говорит. Кто-то с ним согласен, кто-то нет. Я с ним в каких-то вещах согласен, но в целом — нет, — сказал Дзюба.