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«Зенит» договорился о трансфере защитника Кругового, но игрок останется в «Уфе» до зимы

16:14, 05.08.2019
«Зенит» договорился о трансфере защитника Кругового, но игрок останется в «Уфе» до зимы
Фото: fcufa.pro

«Уфа» договорилась с петербургским «Зенитом» о переходе защитника Данила Кругового в стан питерского клуба, сообщает Sport24.

Для официального подтверждения трансфера осталось согласовать личный контракт футболиста. По условиям сделки, Круговой продолжит выступать за «Уфу» до зимнего перерыва.

На игрока также претендовал ЦСКА.

Ранее стало известно, что «Уфа» не смогла договориться о трансфере другого защитника — Йонуца Неделчару в итальянскую «Рому».

СпортФутбол Башкортостан
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