В правительстве РФ отказали в дополнительных льготах для Антипинского НПЗ

Федеральные Минэнерго и Минфин дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ.

Ранее Герман Греф обратился с просьбой об этих льготах к президенту РФ Владимиру Путину. Он, в частности, попросил увеличить для НПЗ выплачиваемый из бюджета обратный акциз на нефть, нарастив до 1,5 логистический коэффициент (дается заводам, удаленным от границы РФ, которым сложнее экспортировать продукцию, сейчас у Антипинского НПЗ коэффициент 1,1).

Вместе с тем, ранее правительство РФ уже предоставило заводу льготы на общую сумму в 10 млрд рублей на следующие два года в виде обнуления акциза на авиационный керосин. Как пишет «Коммерсант», профильные министерства сочли, что дополнительные льготы могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год.

Напомним, Сбербанк получил контроль над Антипинским НПЗ этой весной. Ранее НПЗ объявил о собственном банкротстве. Бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко объявлен в розыск, бывший бенефициар завода Дмитрий Мазуров находится под арестом.

