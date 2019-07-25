Минниханов вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-15 июньского рейтинга губернаторов-блогеров, подготовленного «Медиалогией».

Индекс цитируемости президента Татарстана составил 26. По сравнению с майским рейтингом Рустам Минниханов улучшил свои позиции на четыре пункта. Самым популярным стал видеоролик Минниханова в Instagram, где на республиканском фестивале в честь Дня молодежи в Казани он попробовал себя в качестве диджея.

Первые три строчки рейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Минниханов вошел в топ-20 медиарейтинга глав регионов.