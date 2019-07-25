В «Реальном времени» открыта вакансия сотрудника службы новостей
В интернет-издании «Реальное время» открыта вакансия сотрудника службы новостей.
Мы ищем человека:
- Ответственного, с грамотной устной и письменной речью.
- Умеющего оперативно работать с информацией и источниками.
- С пониманием экономических и политических процессов.
- С опытом работы от года (желательно в деловых СМИ).
Условия:
- Полная занятость, полный день.
- Работа в профессиональном и сплоченном коллективе.
- Возможность обучения, перспективы карьерного и профессионального роста.
- Оформление и оплата труда в строгом соответствии с ТК РФ.
Оплата труда определяется по итогам собеседования.
Соискателей просим обращаться к редактору новостной ленты Александру Артемьеву по телефону +7 951 891 29 48, резюме высылайте на почту artemyev@realnoevremya.ruТехнологииМедиа Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым