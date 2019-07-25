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В «Реальном времени» открыта вакансия сотрудника службы новостей

16:47, 25.07.2019
В «Реальном времени» открыта вакансия сотрудника службы новостей

В интернет-издании «Реальное время» открыта вакансия сотрудника службы новостей.

Мы ищем человека:

  • Ответственного, с грамотной устной и письменной речью.
  • Умеющего оперативно работать с информацией и источниками.
  • С пониманием экономических и политических процессов.
  • С опытом работы от года (желательно в деловых СМИ).

Условия:

  • Полная занятость, полный день.
  • Работа в профессиональном и сплоченном коллективе.
  • Возможность обучения, перспективы карьерного и профессионального роста.
  • Оформление и оплата труда в строгом соответствии с ТК РФ.

Оплата труда определяется по итогам собеседования.

Соискателей просим обращаться к редактору новостной ленты Александру Артемьеву по телефону +7 951 891 29 48, резюме высылайте на почту artemyev@realnoevremya.ru

ТехнологииМедиа Татарстан
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