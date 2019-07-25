Максим Тальбо — о нынешнем тренере «Ак Барса» Квартальнове: «Он был очень плохим человеком. Возможно, он выпивал»

Канадский хоккеист Максим Тальбо, проведший последний сезон в «Авангарде», а теперь завершивший карьеру, поделился воспоминаниями о своих выступлениях за ярославский «Локомотив» и выделил совместную работу с нынешним наставником казанского «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым.

«В моем втором сезоне в Ярославле был плохой тренер. Обычно я спокойно отношусь к тренерам, с которыми работал на протяжении моей карьеры, но тот мужик был очень плохим человеком. Не буду называть его. Возможно, он выпивал. Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодежи — это одно. Но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно меня бесил», — рассказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.

Канадец не назвал имя тренера, но, если сопоставить названные хоккеистом даты, можно определить, что речь шла о нынешнем наставнике казанского «Ак Барса» Дмитрии Квартальнове. Именно он работал в ярославском клубе во второй сезон Тальбо в команде. При нем у канадца возникли игровые проблемы в «Локомотиве».