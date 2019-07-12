Прокурор Татарстана обязал Госжилфонд вернуть арендаторам жилья более 30 млн рублей

Фото: "Реальное время"

3 тысячи арендаторов жилья Госжилфонда РТ незаконно переплатили в 2018 году 30 млн рублей по арендной плате. К такому выводу пришли в прокуратуре республики, установив, что в размер платы Фонд незаконно включал налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов.



Как выяснило «Реальное время», в представлении прокурора РТ Илдуса Нафикова содержится указание — вернуть эти средства. Ранее схожее представление было вынесено прокурором Мамадышского района — по 112 арендным помещениям, и арбитражи двух инстанций отказали юристам ГЖФ в признании данного документа недействительным.

Сегодня в ГЖФ пояснили: уже с 1 июля Фонд «утверждает ставки без учета НДС», а по итогам третьего квартала он «обратится в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного налога на добавленную стоимость».

В прокуратуре РТ комментировать ситуацию не стали.

Детали скандала в арендном фонде — в материале «Реального времени».