«Башавтотранс» купит для сотрудников путевки в санаторий почти на 1 млн рублей

«Башавтотранс» отправит своих работников на санаторно-курортное лечение. Это обойдется крупнейшему региональному перевозчику в 972 тысячи рублей.

Закупка, о которой стало известно 3 июля, будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Санаторий «Зеленая Роща». Услуги должны быть оказаны в Уфе, на ул. Менделеева, 136. Именно там расположен санаторий, принадлежащий Минземимуществу Башкирии. Услуги будут оказываться до 31 декабря. Всего за это время на санаторно-курортное лечение отправится 31 человек, каждый — на две недели. В стоимость путевки входит размещение в двухместном номере 1-ой категории, стандартное питание,ежедневно — 10 процедур. Каждые сутки обойдутся в 2240 рублей.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.