«Башкиравтодор» собирается купить пять Renault Duster за 4,9 млн рублей

АО «Башкиравтодор» намерено купить пять автомобилей Renault Duster по 983 тысячи рублей за штуку — всего — на 4,9 млн рублей. Информация появилась 3 июля, заявки принимаются до 12 июля. Итоги подведут 15 июля.



Машины должны быть поставлены уже в течение семи дней с даты получения предоплаты. Поставку осуществят до склада компании в деревне Мокроусово на территориии Уфы. В машинах должен быть двухлитровый двигатель с мощностью в 143 л.с., ручная шестиступенчатая коробка передач, кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, подушка безопасности водителя и пассажира, принудительно подключаемый полный привод. Гарантия на автомобиль составит 36 месяцев или 100 тысяч километров.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.