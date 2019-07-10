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В Татарстане ожидается порывистый ветер до 20 м/с и 25°С

04:33, 10.07.2019
В Татарстане ожидается порывистый ветер до 20 м/с и 25°С
Фото: tatarmeteo.ru

10 июля в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Днем в большинстве районов пройдут дожди, на востоке местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Местами ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Общество Татарстан
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