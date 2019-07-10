В Татарстане ожидается порывистый ветер до 20 м/с и 25°С

10 июля в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Днем в большинстве районов пройдут дожди, на востоке местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Местами ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

