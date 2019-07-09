Хабиров не смог найти в Уфе поле для занятий футболом

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о проблеме со спортивными площадками в Уфе. Руководитель республики утверждает, что не смог найти с коллегами поле для занятий футболом на два раза в неделю.

«Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято», — написал Хабиров в Instagram.

Врио главы РБ утверждает, что проблему поможет решить центр спортивной подготовки, открываемый в Уфе к Международным детским играм.

Площадь объекта составит 40 000 кв. м. Хабиров отметил, что из бюджета на него было потрачено 3,3 млрд рублей.

«Статистику не обманешь — Башкирию в мире знают по энергетике, а также по названиям двух самых популярных в республике спортивных клубов», — написал он.