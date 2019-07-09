Хабиров не смог найти в Уфе поле для занятий футболом
Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил о проблеме со спортивными площадками в Уфе. Руководитель республики утверждает, что не смог найти с коллегами поле для занятий футболом на два раза в неделю.
«Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято», — написал Хабиров в Instagram.
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Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято... Это отлично иллюстрирует сегодняшнее большое событие. К открытию Международных детских игр мы вводим крупнейшее спортивное сооружение в республике — центр спортивной подготовки на проспекте Дружбы Народов. Это 40000 кв.м (Уфа-Арена — 30000!), 13 га, 4 бассейна, залы; одним словом — все самые современные условия для занятия 49 видами спорта. Стоил объект 3.3 млрд рублей, но это, конечно, того стоило. Спорт с каждым днем играет все более важную роль в жизни современного человека. Статистику не обманешь — Башкирию в мире знают по энергетике, а также по названиям двух самых популярных в республике спортивных клубов. И у нас точно так же — все больше людей предпочитает занятия спортом другим, менее полезным занятиям). И это стремление мы будем всячески поддерживать! А помогут нам в этом, кроме стартующих завтра детских игр, другие большие мероприятия. Такие, как V Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, Спартакиада пенсионеров России, Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, мужской чемпионат мира по волейболу, чемпионат мира по хоккею среди женщин и многое другое...
Врио главы РБ утверждает, что проблему поможет решить центр спортивной подготовки, открываемый в Уфе к Международным детским играм.
Площадь объекта составит 40 000 кв. м. Хабиров отметил, что из бюджета на него было потрачено 3,3 млрд рублей.
«Статистику не обманешь — Башкирию в мире знают по энергетике, а также по названиям двух самых популярных в республике спортивных клубов», — написал он.СпортОбществоВласть Башкортостан
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