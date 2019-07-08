«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» на сборе в Австрии

В заключительном контрольном матче на сборе в Австрии «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1.

Краснодарцы ранее стали победителями Кубка «Париматч» Премьер, который проходил в Австрии с 26 июня по 4 июля. В рамках этого турнира команда Мурада Мусаева одержала три победы в трех матчах, обыграв ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».

На 38-й минуте самарцы вышли вперед. Александр Соболев отдал пас на Дмитрия Кабутова, который дальним ударом перекинул мяч через голкипера «Краснодара» — 1:0. Южане отыгрались сразу после перерыва. Намли ворвался в штрафную самарцев и мощным ударом поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова — 1:1.

На 75-й минуте команда Миодрага Божовича вырвала победу. Нападающий «Крыльев» Егор Голенков вышел один на один и со второй попытки расстрелял ворота Сафонова — 2:1, победа самарской команды.

По окончании матча «Крылья Советов» отправились в Самару, где продолжат подготовку к чемпионату России, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в первом туре самарцы встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится на «Самара Арене» 14 июля в 17.30 мск.