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В Татарстане пересеяли все погибшие площади озимых культур

18:37, 02.07.2019
В Татарстане пересеяли все погибшие площади озимых культур
Фото: pixabay.com

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов прокомментировал кризисную ситуацию с нехваткой осадков, из-за которой, как сообщил в мае перед началом посевной глава республиканского министерства Марат Ахметов, погибли 150 тыс. га озимых на 1,5 млрд рублей. «Реальное время» подробно писало о ситуации.

«Те осадки, которые охватили сначала половину республики, позавчера еще другую половину республики, дают нам шанс сегодня говорить о том, что мы в состоянии получить 5 млн т зерна. Мы сохранили все посевные площади, пересеяли все погибшие площади озимых культур, республика внесла более 60 кг минеральных удобрений в действующем веществе», — заявил Хабипов на «Днях поля в Татарстане». Представитель министерства надеется, что этот урожай удастся собрать без потерь.

ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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