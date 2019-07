Samsung презентует Galaxy Note 10 7 августа

Корейская компания Samsung 7 августа представит публике Galaxy Note 10 в рамках мероприятия Unpacked 2019. Оно пройдет в Barclay's Center в американском Бруклине.

Характеристики нового смартфона пока не раскрываются, пишет РБК. Опубликованный Samsung тизер в Twitter намекает на присутствие в Galaxy Note 10 стилуса и большой камеры.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr