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Samsung презентует Galaxy Note 10 7 августа

13:10, 02.07.2019
Samsung презентует Galaxy Note 10 7 августа
Фото: flickr.com

Корейская компания Samsung 7 августа представит публике Galaxy Note 10 в рамках мероприятия Unpacked 2019. Оно пройдет в Barclay's Center в американском Бруклине.

Характеристики нового смартфона пока не раскрываются, пишет РБК. Опубликованный Samsung тизер в Twitter намекает на присутствие в Galaxy Note 10 стилуса и большой камеры.

Напомним, в начале апреля Samsung представила в Бангкоке смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.

Технологии
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