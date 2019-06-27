Пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии»

Интернет-энциклопедия «Википедия» работала со сбоями в ночь на четверг, 27 июня. Об этом свидетельствует сервис Downdetector.

Согласно данным ресурса, пользователи жаловались на проблемы с функционированием сайта и авторизацией. Неполадки начались в 03.38 по московскому времени.

Чаще всего жалобы поступали от жителей США, Великобритании, Дании, Германии, а также России.

На данный момент проблемы в работе «Википедии» устранены.

Напомним, ранее пользователи по всему миру жаловались на сбои в работе Instagram, до этого проблемы наблюдались у WhatsApp.