Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
В работе мессенджера WhatsApp в ряде стран мира наблюдаются сбои. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.
Пользователи рассказывают, что сталкиваются с проблемами с отправлением и получением сообщений, а также соединением и отображением времени последних действий других людей.
Неполадки зафиксированы в Европе, в том числе в Германии, Великобритании, Италии, и нескольких странах Латинской Америки — Бразилии. Колумбии, Перу. О сбоях в России на данный момент информации не поступало.
Напомним, ранее эксперты рассказали о новом виде мошенничества в WhatsApp.ТехнологииТелекоммуникации
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