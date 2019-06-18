Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp в ряде стран мира наблюдаются сбои. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

Пользователи рассказывают, что сталкиваются с проблемами с отправлением и получением сообщений, а также соединением и отображением времени последних действий других людей.

Неполадки зафиксированы в Европе, в том числе в Германии, Великобритании, Италии, и нескольких странах Латинской Америки — Бразилии. Колумбии, Перу. О сбоях в России на данный момент информации не поступало.

Напомним, ранее эксперты рассказали о новом виде мошенничества в WhatsApp.