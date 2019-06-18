Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, большинство пользователей — 83% — жалуются на проблемы с обновлением ленты. Информация о сбоях поступает от жителей США, Канады, Великобритании, а также России, Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Венгрии и Греции.

В РФ о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что прошлый сбой в работе Instagram произошел 14 июня.