Сбербанк подал иск о банкротстве «ПлемРепродукта» из Бугульминского района РТ на 1,5 млрд рублей

ПАО «Сбербанк России» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «ПлемРепродукт» из поселка Прогресс Бугульминского района Татарстана.

Сумма исковых требований составила 1,5 млрд рублей. Заявление подано 10 июня и пока не принято к производству.

Также вчера был подан еще один иск о банкротстве «ПлемРепродукта». Заявителем является АО «Государственная страховая компания «Югория» из Санкт-Петербурга. Сумма требований составила 2 млн рублей. В качестве должника также указывается ИП Аникин Андрей Вячеславович из Буинска.