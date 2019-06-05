Скворцова назвала ошибкой вывод СП, что 50 регионов не выполнили майский указ по зарплатам врачей

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников в 50 из 85 субъектов РФ.К

Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счетной палаты. Речь идет о чем: выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, 95 и больше процентов... С учётом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу 4 региона имеют отклонения от 5 до 10%", — сказала Скворцова.

Она отметила, что «говорить о срыве указа говорить вообще не приходится».

Ранее Счетная палата сообщила, что в 2018 году Министерство здравоохранения не выполнило три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения».

Ведомство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей страны качеством медобслуживания. Также Минздрав не выполнил указ о повышении средней зарплаты среднего и младшего медперсонала в 50 из 85 регионов.