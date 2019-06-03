«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен хоккеистами

«Ак Барс» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого нападающий Данил Гизатуллин продолжит карьеру в Казани, а защитник Михаил Сидоров вернется в Ярославль.

Также «Ак Барс» получил права на шведского защитника Микаэля Викстранда, выступающего в «Ферьестаде», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Данил Гизатуллин родился 2 февраля 2000 года в Казани,является воспитанником «Ак Барса». В прошедшем сезоне МХЛ сыграл 25 матчей за «Локомотив», в которых набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности +3. Также провел 4 матча в ВХЛ в составе «Лады», забросив одну шайбу.

Микаэль Викстранд родился 5 ноября 1993 года в Карлстаде, Швеция. Он выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010—2014), «Фрелунда» (2014—2015) и «Ферьестад» (2015—2019).

Ранее «Ак Барс» подписал контракт с Данисом Зариповым еще на 1 год.

