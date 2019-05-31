Минэкономразвития не станет запрещать публикацию данных о владельцах недвижимости

Минэкономразвития РФ изменило свой законопроект, согласно которому предполагалось, что публикация данных о владельцах недвижимости может оказаться под запретом, сообщают «Ведомости».

В новом документе будет обозначено, что введение штрафов грозит за передачу органами госвласти полученных документов, содержащих сведения ЕГРН, третьим лицам за плату.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о запрете сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не предусматривает административную ответственность за публикацию сведений из ЕГРН. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, отвечая на вопрос о том, будут ли привлекаться к ответственности и подвергаться штрафу издания, использующие в своих публикациях данные из выписок из ЕГРН.

