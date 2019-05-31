В 2020 году новогодние каникулы россиян продлятся меньше, чем обычно

Фото: Ильназ Баймухаметов

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней, при том что в этом году в начале января отдыхали 10 дней. Столько же дней отдых длился в 2018-м, сообщает «Российская газета».

Сегодня российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что работодатели должны предоставлять перерыв своим сотрудникам в жару. Об этом напомнили в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим в помещении, а также следить за тем, чтобы там всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

