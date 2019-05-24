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Доверие Путину со стороны населения снизилось до минимума за 13 лет

20:16, 24.05.2019
Доверие Путину со стороны населения снизилось до минимума за 13 лет
Фото: kremlin.ru

На вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, 31,7% россиян ответили, что Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Это минимальный показатель с момента публикаций соответствующих опросов с января 2006 года. В тоже время Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику.

Напомним, ранее рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился на 0,6% — до 32,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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