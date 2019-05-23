Российские полицейские в 2020 году могут получить очки для распознавания лиц

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В крупных городах России у сотрудники полиции в 2020 году могут появиться очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



По его словам, технической часть проекта занимается российская компания NtechLab, акционером которой является «дочка» «Ростеха».

Чемезов напомнил, что во время ЧМ-2018 технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей, однако тогда были использованы стационарные камеры.

В настоящее время очки с функцией распознавания тестирует департамент информационных технологий Москвы, передает ТАСС.

В феврале СМИ писали, что презентация очков с функцией распознавания лиц должна состояться в октябре этого года на выставке «Интерполитех».

