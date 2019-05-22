В Казани проблемный дом «Маг-Строя» на Чистопольской находится в высокой степени готовности

Проблемный дом «Маг-Строя» в 68-м квартале на Чистопольской находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В первом блоке строительно-отделочные работы выполнены на 90%, во втором — уже на 60%. Все работы идут по графику, некоторые — даже с опережением. Об этом стало известно на выездном совещании по вопросам обманутых дольщиков. Строительство дома началось в 2007 году, его должны были сдать в 2012, но работы остановили из-за банкротства застройщика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани второй дом в ЖК «Молодежный» планируют достроить к концу текущего года. Об этом рассказал на встрече с дольщиками руководитель компании «Ак Таш», которая является застройщиком дома, Газинур Ахметов.

