Украина призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН. Об этом заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По ее словам, Россия периодически нарушает систему международного права, поэтому ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе.

«Нужно, чтобы Россия начала выводить свои войска с оккупированных территорий Украины и освободила всех военнопленных и политических заключенных», — цитирует Супрун «Украининформ».

Она добавила, что санкционное давление на Москву следует увеличить, чтобы не «вознаграждать поведение», направленное против мира и процветания.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о языке.